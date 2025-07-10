Moedas / WPP
WPP: WPP plc American Depositary Shares
25.77 USD 0.46 (1.75%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WPP para hoje mudou para -1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.68 e o mais alto foi 25.97.
Veja a dinâmica do par de moedas WPP plc American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.68 25.97
Faixa anual
24.36 57.31
- Fechamento anterior
- 26.23
- Open
- 25.90
- Bid
- 25.77
- Ask
- 26.07
- Low
- 25.68
- High
- 25.97
- Volume
- 374
- Mudança diária
- -1.75%
- Mudança mensal
- -2.02%
- Mudança de 6 meses
- -27.51%
- Mudança anual
- -51.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh