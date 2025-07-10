Валюты / WPP
WPP: WPP plc American Depositary Shares
26.24 USD 0.36 (1.35%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WPP за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.02, а максимальная — 26.64.
Следите за динамикой WPP plc American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WPP
- Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,91%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- WPP CEO Cindy Rose receives conditional share award worth over 1.1m shares
- Ad group WPP names Ogilvy chief Devika Bulchandani as COO
- WPP’s chief operating officer to retire at year-end
- s4 Capital to release interim results on September 15
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.11%
- WPP stock falls as cash flow weakness overshadows in-line results
- Criteo stock price target lowered to $38 by DA Davidson on client concerns
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock with $42 price target
- Criteo stock price target raised to $51 from $49 at BMO Capital
- Meta Stock Takes A Breathtaking Leap. What's In Mark Zuckerberg's Facebook AI Vision?
- S&P Global revises WPP outlook to negative amid growth challenges
- Omnicom’s acquisition of Interpublic gets green light from ACCC
- Publicis’ CEO dismisses Meta threat, raises yearly growth guidance
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.71%
- WPP Names Microsoft's Cindy Rose CEO to Lead Make-or-Break Turnaround
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.68%
- Factbox-Who is WPP’s new CEO Cindy Rose?
- FTSE 100 today: Stocks higher while pound holds at $1.36; WPP appoints new CEO
- European stocks rise on optimism over trade negotiations
- British firm WPP taps Microsoft’s Cindy Rose as new CEO
Дневной диапазон
26.02 26.64
Годовой диапазон
24.36 57.31
- Предыдущее закрытие
- 26.60
- Open
- 26.45
- Bid
- 26.24
- Ask
- 26.54
- Low
- 26.02
- High
- 26.64
- Объем
- 616
- Дневное изменение
- -1.35%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- -26.19%
- Годовое изменение
- -50.46%
