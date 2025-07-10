货币 / WPP
WPP: WPP plc American Depositary Shares
26.24 USD 0.36 (1.35%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WPP汇率已更改-1.35%。当日，交易品种以低点26.02和高点26.64进行交易。
关注WPP plc American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
26.02 26.64
年范围
24.36 57.31
- 前一天收盘价
- 26.60
- 开盘价
- 26.45
- 卖价
- 26.24
- 买价
- 26.54
- 最低价
- 26.02
- 最高价
- 26.64
- 交易量
- 616
- 日变化
- -1.35%
- 月变化
- -0.23%
- 6个月变化
- -26.19%
- 年变化
- -50.46%
