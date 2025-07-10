Währungen / WPP
WPP: WPP plc American Depositary Shares
25.74 USD 0.49 (1.87%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WPP hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.67 bis zu einem Hoch von 25.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die WPP plc American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WPP News
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.73%
- Schroders baut Beteiligung an WPP auf über 5 % aus
- Schroders increases stake in WPP to cross 5% threshold
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- WPP CEO Cindy Rose receives conditional share award worth over 1.1m shares
- Ad group WPP names Ogilvy chief Devika Bulchandani as COO
- WPP’s chief operating officer to retire at year-end
- s4 Capital to release interim results on September 15
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.11%
- WPP stock falls as cash flow weakness overshadows in-line results
- Criteo stock price target lowered to $38 by DA Davidson on client concerns
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock with $42 price target
- Criteo stock price target raised to $51 from $49 at BMO Capital
- Meta Stock Takes A Breathtaking Leap. What's In Mark Zuckerberg's Facebook AI Vision?
- S&P Global revises WPP outlook to negative amid growth challenges
- Omnicom’s acquisition of Interpublic gets green light from ACCC
- Publicis’ CEO dismisses Meta threat, raises yearly growth guidance
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.71%
- WPP Names Microsoft's Cindy Rose CEO to Lead Make-or-Break Turnaround
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.68%
- Factbox-Who is WPP’s new CEO Cindy Rose?
- FTSE 100 today: Stocks higher while pound holds at $1.36; WPP appoints new CEO
Tagesspanne
25.67 25.97
Jahresspanne
24.36 57.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.23
- Eröffnung
- 25.90
- Bid
- 25.74
- Ask
- 26.04
- Tief
- 25.67
- Hoch
- 25.97
- Volumen
- 840
- Tagesänderung
- -1.87%
- Monatsänderung
- -2.13%
- 6-Monatsänderung
- -27.59%
- Jahresänderung
- -51.41%
