통화 / WPP
WPP: WPP plc American Depositary Shares
24.04 USD 1.70 (6.60%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WPP 환율이 오늘 -6.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.01이고 고가는 24.69이었습니다.
WPP plc American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.01 24.69
년간 변동
24.01 57.31
- 이전 종가
- 25.74
- 시가
- 24.31
- Bid
- 24.04
- Ask
- 24.34
- 저가
- 24.01
- 고가
- 24.69
- 볼륨
- 1.833 K
- 일일 변동
- -6.60%
- 월 변동
- -8.59%
- 6개월 변동
- -32.38%
- 년간 변동율
- -54.62%
