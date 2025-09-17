FiyatlarBölümler
Dövizler / WMT
WMT: Walmart Inc

102.30 USD 1.32 (1.27%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WMT fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.09 ve Yüksek fiyatı olarak 103.84 aralığında işlem gördü.

Walmart Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
102.09 103.84
Yıllık aralık
78.98 106.11
Önceki kapanış
103.62
Açılış
103.57
Satış
102.30
Alış
102.60
Düşük
102.09
Yüksek
103.84
Hacim
27.206 K
Günlük değişim
-1.27%
Aylık değişim
5.21%
6 aylık değişim
16.91%
Yıllık değişim
26.81%
21 Eylül, Pazar