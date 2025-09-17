통화 / WMT
WMT: Walmart Inc
102.30 USD 1.32 (1.27%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WMT 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.09이고 고가는 103.84이었습니다.
Walmart Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMT News
- Amazon Adds New Partner In Grocery Push. Instacart Stock Falls.
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Can Lululemon get new life from the Amex Platinum card? Don’t count on it, analysts say.
- Got $1,000? 2 Stocks to Buy Now While They're on Sale
- Here is What to Know Beyond Why Walmart Inc. (WMT) is a Trending Stock
- Is American Express Stock a Millionaire Maker?
- Walmart sparks analysts' optimism about AI future
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- StubHub IPO Tanks--but Walmart Heir's $1.7B Windfall Steals the Spotlight
- 울프 리서치, 소매업 커버리지 시작... 월마트, 홈디포, 달러 제너럴에서 기회 발견
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- 3 Dividend Growth Stocks You Can Buy and Forget About
- Holiday season imports have arrived early at busiest US port, executive says
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Walmart’s stock is approaching a new high. But analysts say the months ahead could get ‘noisier.’
- 월마트, BofA 증권 목표 주가 125달러로 상향 조정
- 월마트, 사상 최고가인 105.31달러 기록
- 월마트, AI 커머스 선두주자 될 것 - BofA
- 로스캐피탈, 크로거 투자의견 ’매수’로 상향, 경쟁사와의 격차 축소 전망
일일 변동 비율
102.09 103.84
년간 변동
78.98 106.11
- 이전 종가
- 103.62
- 시가
- 103.57
- Bid
- 102.30
- Ask
- 102.60
- 저가
- 102.09
- 고가
- 103.84
- 볼륨
- 27.207 K
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- 5.21%
- 6개월 변동
- 16.91%
- 년간 변동율
- 26.81%
