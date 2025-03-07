FiyatlarBölümler
Dövizler / WMK
Geri dön - Hisse senetleri

WMK: Weis Markets Inc

70.91 USD 1.03 (1.43%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WMK fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.10 ve Yüksek fiyatı olarak 71.71 aralığında işlem gördü.

Weis Markets Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WMK haberleri

Günlük aralık
70.10 71.71
Yıllık aralık
62.25 90.23
Önceki kapanış
71.94
Açılış
71.71
Satış
70.91
Alış
71.21
Düşük
70.10
Yüksek
71.71
Hacim
313
Günlük değişim
-1.43%
Aylık değişim
-0.94%
6 aylık değişim
-7.51%
Yıllık değişim
3.44%
21 Eylül, Pazar