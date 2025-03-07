Dövizler / WMK
WMK: Weis Markets Inc
70.91 USD 1.03 (1.43%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WMK fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.10 ve Yüksek fiyatı olarak 71.71 aralığında işlem gördü.
Weis Markets Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WMK haberleri
Günlük aralık
70.10 71.71
Yıllık aralık
62.25 90.23
- Önceki kapanış
- 71.94
- Açılış
- 71.71
- Satış
- 70.91
- Alış
- 71.21
- Düşük
- 70.10
- Yüksek
- 71.71
- Hacim
- 313
- Günlük değişim
- -1.43%
- Aylık değişim
- -0.94%
- 6 aylık değişim
- -7.51%
- Yıllık değişim
- 3.44%
21 Eylül, Pazar