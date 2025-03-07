クォートセクション
通貨 / WMK
WMK: Weis Markets Inc

71.94 USD 0.03 (0.04%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WMKの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり71.72の安値と72.71の高値で取引されました。

Weis Markets Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
71.72 72.71
1年のレンジ
62.25 90.23
以前の終値
71.97
始値
71.86
買値
71.94
買値
72.24
安値
71.72
高値
72.71
出来高
204
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
0.50%
6ヶ月の変化
-6.17%
1年の変化
4.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K