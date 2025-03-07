通貨 / WMK
WMK: Weis Markets Inc
71.94 USD 0.03 (0.04%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WMKの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり71.72の安値と72.71の高値で取引されました。
Weis Markets Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WMK News
- Ahold Delhaize: While Tables Stay Empty, Ahold's Carts Stay Full (OTCMKTS:ADRNY)
- Weis Markets: A Grocery Stock That’s Hard To Justify In Your Cart
- Weis Markets (WMK) Q2 Revenue Rises 2.8%
- Weis Markets declares quarterly dividend of $0.34 per share
- Popular grocery store chain resumes store openings after 3-year hiatus
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Weis Markets buys back shares at a discount
- Village Super Market (VLGEA): Still On A Tear, And Why It May (Or May Not) Continue
- Weis Markets: Significant Earnings Growth In Q4 Deserves A Rating Upgrade
- Top 3 Risk Off Stocks That May Plunge In Q1 - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Ambev (NYSE:ABEV)
1日のレンジ
71.72 72.71
1年のレンジ
62.25 90.23
- 以前の終値
- 71.97
- 始値
- 71.86
- 買値
- 71.94
- 買値
- 72.24
- 安値
- 71.72
- 高値
- 72.71
- 出来高
- 204
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.50%
- 6ヶ月の変化
- -6.17%
- 1年の変化
- 4.95%
