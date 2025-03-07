货币 / WMK
WMK: Weis Markets Inc
72.71 USD 0.95 (1.32%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WMK汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点71.43和高点73.43进行交易。
关注Weis Markets Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMK新闻
- Ahold Delhaize: While Tables Stay Empty, Ahold's Carts Stay Full (OTCMKTS:ADRNY)
- Weis Markets: A Grocery Stock That’s Hard To Justify In Your Cart
- Weis Markets (WMK) Q2 Revenue Rises 2.8%
- Weis Markets declares quarterly dividend of $0.34 per share
- Popular grocery store chain resumes store openings after 3-year hiatus
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Weis Markets buys back shares at a discount
- Village Super Market (VLGEA): Still On A Tear, And Why It May (Or May Not) Continue
- Weis Markets: Significant Earnings Growth In Q4 Deserves A Rating Upgrade
- Top 3 Risk Off Stocks That May Plunge In Q1 - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Ambev (NYSE:ABEV)
日范围
71.43 73.43
年范围
62.25 90.23
- 前一天收盘价
- 71.76
- 开盘价
- 71.97
- 卖价
- 72.71
- 买价
- 73.01
- 最低价
- 71.43
- 最高价
- 73.43
- 交易量
- 110
- 日变化
- 1.32%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- -5.16%
- 年变化
- 6.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值