Moedas / WMK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WMK: Weis Markets Inc
72.22 USD 0.25 (0.35%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WMK para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.86 e o mais alto foi 72.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Weis Markets Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMK Notícias
- Ahold Delhaize: While Tables Stay Empty, Ahold's Carts Stay Full (OTCMKTS:ADRNY)
- Weis Markets: A Grocery Stock That’s Hard To Justify In Your Cart
- Weis Markets (WMK) Q2 Revenue Rises 2.8%
- Weis Markets declares quarterly dividend of $0.34 per share
- Popular grocery store chain resumes store openings after 3-year hiatus
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Weis Markets buys back shares at a discount
- Village Super Market (VLGEA): Still On A Tear, And Why It May (Or May Not) Continue
- Weis Markets: Significant Earnings Growth In Q4 Deserves A Rating Upgrade
- Top 3 Risk Off Stocks That May Plunge In Q1 - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Ambev (NYSE:ABEV)
Faixa diária
71.86 72.71
Faixa anual
62.25 90.23
- Fechamento anterior
- 71.97
- Open
- 71.86
- Bid
- 72.22
- Ask
- 72.52
- Low
- 71.86
- High
- 72.71
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- 0.89%
- Mudança de 6 meses
- -5.80%
- Mudança anual
- 5.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh