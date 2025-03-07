Валюты / WMK
WMK: Weis Markets Inc
71.76 USD 1.40 (1.99%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WMK за сегодня изменился на 1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.88, а максимальная — 72.13.
Следите за динамикой Weis Markets Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WMK
Дневной диапазон
69.88 72.13
Годовой диапазон
62.25 90.23
- Предыдущее закрытие
- 70.36
- Open
- 70.39
- Bid
- 71.76
- Ask
- 72.06
- Low
- 69.88
- High
- 72.13
- Объем
- 315
- Дневное изменение
- 1.99%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -6.40%
- Годовое изменение
- 4.68%
