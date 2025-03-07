Währungen / WMK
WMK: Weis Markets Inc
71.94 USD 0.03 (0.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WMK hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.72 bis zu einem Hoch von 72.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Weis Markets Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WMK News
Tagesspanne
71.72 72.71
Jahresspanne
62.25 90.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.97
- Eröffnung
- 71.86
- Bid
- 71.94
- Ask
- 72.24
- Tief
- 71.72
- Hoch
- 72.71
- Volumen
- 204
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.50%
- 6-Monatsänderung
- -6.17%
- Jahresänderung
- 4.95%
