WMK: Weis Markets Inc
71.97 USD 0.21 (0.29%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WMK de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.43, mientras que el máximo ha alcanzado 73.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Weis Markets Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
71.43 73.43
Rango anual
62.25 90.23
- Cierres anteriores
- 71.76
- Open
- 71.97
- Bid
- 71.97
- Ask
- 72.27
- Low
- 71.43
- High
- 73.43
- Volumen
- 311
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 0.54%
- Cambio a 6 meses
- -6.13%
- Cambio anual
- 4.99%
