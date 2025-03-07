시세섹션
통화 / WMK
WMK: Weis Markets Inc

70.91 USD 1.03 (1.43%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

WMK 환율이 오늘 -1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.10이고 고가는 71.71이었습니다.

Weis Markets Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
70.10 71.71
년간 변동
62.25 90.23
이전 종가
71.94
시가
71.71
Bid
70.91
Ask
71.21
저가
70.10
고가
71.71
볼륨
313
일일 변동
-1.43%
월 변동
-0.94%
6개월 변동
-7.51%
년간 변동율
3.44%
20 9월, 토요일