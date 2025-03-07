Valute / WMK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WMK: Weis Markets Inc
70.91 USD 1.03 (1.43%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WMK ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.10 e ad un massimo di 71.71.
Segui le dinamiche di Weis Markets Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMK News
- Ahold Delhaize: While Tables Stay Empty, Ahold's Carts Stay Full (OTCMKTS:ADRNY)
- Weis Markets: A Grocery Stock That’s Hard To Justify In Your Cart
- Weis Markets (WMK) Q2 Revenue Rises 2.8%
- Weis Markets declares quarterly dividend of $0.34 per share
- Popular grocery store chain resumes store openings after 3-year hiatus
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Weis Markets buys back shares at a discount
- Village Super Market (VLGEA): Still On A Tear, And Why It May (Or May Not) Continue
- Weis Markets: Significant Earnings Growth In Q4 Deserves A Rating Upgrade
- Top 3 Risk Off Stocks That May Plunge In Q1 - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Ambev (NYSE:ABEV)
Intervallo Giornaliero
70.10 71.71
Intervallo Annuale
62.25 90.23
- Chiusura Precedente
- 71.94
- Apertura
- 71.71
- Bid
- 70.91
- Ask
- 71.21
- Minimo
- 70.10
- Massimo
- 71.71
- Volume
- 313
- Variazione giornaliera
- -1.43%
- Variazione Mensile
- -0.94%
- Variazione Semestrale
- -7.51%
- Variazione Annuale
- 3.44%
20 settembre, sabato