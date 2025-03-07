QuotazioniSezioni
WMK
WMK: Weis Markets Inc

70.91 USD 1.03 (1.43%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WMK ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.10 e ad un massimo di 71.71.

Intervallo Giornaliero
70.10 71.71
Intervallo Annuale
62.25 90.23
Chiusura Precedente
71.94
Apertura
71.71
Bid
70.91
Ask
71.21
Minimo
70.10
Massimo
71.71
Volume
313
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
-0.94%
Variazione Semestrale
-7.51%
Variazione Annuale
3.44%
20 settembre, sabato