Dövizler / WING
WING: Wingstop Inc
253.55 USD 2.32 (0.91%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WING fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 252.28 ve Yüksek fiyatı olarak 262.41 aralığında işlem gördü.
Wingstop Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WING haberleri
Günlük aralık
252.28 262.41
Yıllık aralık
204.00 425.00
- Önceki kapanış
- 255.87
- Açılış
- 257.95
- Satış
- 253.55
- Alış
- 253.85
- Düşük
- 252.28
- Yüksek
- 262.41
- Hacim
- 2.409 K
- Günlük değişim
- -0.91%
- Aylık değişim
- -21.93%
- 6 aylık değişim
- 12.39%
- Yıllık değişim
- -39.29%
21 Eylül, Pazar