CotationsSections
Devises / WING
Retour à Actions

WING: Wingstop Inc

253.55 USD 2.32 (0.91%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WING a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 252.28 et à un maximum de 262.41.

Suivez la dynamique Wingstop Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WING Nouvelles

Range quotidien
252.28 262.41
Range Annuel
204.00 425.00
Clôture Précédente
255.87
Ouverture
257.95
Bid
253.55
Ask
253.85
Plus Bas
252.28
Plus Haut
262.41
Volume
2.409 K
Changement quotidien
-0.91%
Changement Mensuel
-21.93%
Changement à 6 Mois
12.39%
Changement Annuel
-39.29%
20 septembre, samedi