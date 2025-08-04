Devises / WING
WING: Wingstop Inc
253.55 USD 2.32 (0.91%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WING a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 252.28 et à un maximum de 262.41.
Suivez la dynamique Wingstop Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WING Nouvelles
Range quotidien
252.28 262.41
Range Annuel
204.00 425.00
- Clôture Précédente
- 255.87
- Ouverture
- 257.95
- Bid
- 253.55
- Ask
- 253.85
- Plus Bas
- 252.28
- Plus Haut
- 262.41
- Volume
- 2.409 K
- Changement quotidien
- -0.91%
- Changement Mensuel
- -21.93%
- Changement à 6 Mois
- 12.39%
- Changement Annuel
- -39.29%
20 septembre, samedi