Валюты / WING
WING: Wingstop Inc
261.14 USD 6.07 (2.27%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WING за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 259.71, а максимальная — 268.40.
Следите за динамикой Wingstop Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
259.71 268.40
Годовой диапазон
204.00 425.00
- Предыдущее закрытие
- 267.21
- Open
- 267.52
- Bid
- 261.14
- Ask
- 261.44
- Low
- 259.71
- High
- 268.40
- Объем
- 1.972 K
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- -19.59%
- 6-месячное изменение
- 15.75%
- Годовое изменение
- -37.47%
