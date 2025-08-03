CotizacionesSecciones
WING: Wingstop Inc

257.03 USD 4.11 (1.57%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WING de hoy ha cambiado un -1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 256.47, mientras que el máximo ha alcanzado 269.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Wingstop Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
256.47 269.48
Rango anual
204.00 425.00
Cierres anteriores
261.14
Open
261.24
Bid
257.03
Ask
257.33
Low
256.47
High
269.48
Volumen
2.961 K
Cambio diario
-1.57%
Cambio mensual
-20.86%
Cambio a 6 meses
13.93%
Cambio anual
-38.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B