WING: Wingstop Inc
257.03 USD 4.11 (1.57%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WING de hoy ha cambiado un -1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 256.47, mientras que el máximo ha alcanzado 269.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wingstop Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
256.47 269.48
Rango anual
204.00 425.00
- Cierres anteriores
- 261.14
- Open
- 261.24
- Bid
- 257.03
- Ask
- 257.33
- Low
- 256.47
- High
- 269.48
- Volumen
- 2.961 K
- Cambio diario
- -1.57%
- Cambio mensual
- -20.86%
- Cambio a 6 meses
- 13.93%
- Cambio anual
- -38.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B