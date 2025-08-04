Währungen / WING
WING: Wingstop Inc
255.87 USD 1.16 (0.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WING hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 252.51 bis zu einem Hoch von 258.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wingstop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WING News
Tagesspanne
252.51 258.78
Jahresspanne
204.00 425.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 257.03
- Eröffnung
- 256.30
- Bid
- 255.87
- Ask
- 256.17
- Tief
- 252.51
- Hoch
- 258.78
- Volumen
- 1.823 K
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- -21.22%
- 6-Monatsänderung
- 13.42%
- Jahresänderung
- -38.74%
