WING: Wingstop Inc

255.87 USD 1.16 (0.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WING hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 252.51 bis zu einem Hoch von 258.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wingstop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
252.51 258.78
Jahresspanne
204.00 425.00
Vorheriger Schlusskurs
257.03
Eröffnung
256.30
Bid
255.87
Ask
256.17
Tief
252.51
Hoch
258.78
Volumen
1.823 K
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
-21.22%
6-Monatsänderung
13.42%
Jahresänderung
-38.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K