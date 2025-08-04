货币 / WING
WING: Wingstop Inc
261.14 USD 6.07 (2.27%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WING汇率已更改-2.27%。当日，交易品种以低点259.71和高点268.40进行交易。
关注Wingstop Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WING新闻
- Wingstop (WING) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- KFC美国任命Melissa Cash为新首席营销官
- Stifel lowers Wingstop stock price target to $375 from $405, maintains Buy rating
- Wingstop (WING) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Wall Street Analysts Look Bullish on Wingstop (WING): Should You Buy?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Is This The Golden Age Of Macro Investing?
- Boston Pizza Stock: Distributions Grow As Fundamentals Strengthen (OTCMKTS:BPZZF)
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Street Calls of the Week
- This Salesforce Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Kennametal (NYSE:KMT), Salesforce (NYSE:CRM)
- Wingstop stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James on Smart Kitchen potential
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- How consumer companies are using AI?
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Jack in the Box CEO says Hispanic consumers pulling back spending over ’uncertainty’
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Here is What to Know Beyond Why Wingstop Inc. (WING) is a Trending Stock
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
日范围
259.71 268.40
年范围
204.00 425.00
- 前一天收盘价
- 267.21
- 开盘价
- 267.52
- 卖价
- 261.14
- 买价
- 261.44
- 最低价
- 259.71
- 最高价
- 268.40
- 交易量
- 1.972 K
- 日变化
- -2.27%
- 月变化
- -19.59%
- 6个月变化
- 15.75%
- 年变化
- -37.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值