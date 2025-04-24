FiyatlarBölümler
Dövizler / WFRD
Geri dön - Hisse senetleri

WFRD: Weatherford International plc

63.73 USD 1.77 (2.70%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WFRD fiyatı bugün -2.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.10 ve Yüksek fiyatı olarak 65.85 aralığında işlem gördü.

Weatherford International plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WFRD haberleri

Günlük aralık
63.10 65.85
Yıllık aralık
36.73 95.58
Önceki kapanış
65.50
Açılış
65.62
Satış
63.73
Alış
64.03
Düşük
63.10
Yüksek
65.85
Hacim
1.890 K
Günlük değişim
-2.70%
Aylık değişim
1.14%
6 aylık değişim
19.43%
Yıllık değişim
-24.76%
21 Eylül, Pazar