通貨 / WFRD
WFRD: Weatherford International plc
65.50 USD 1.72 (2.70%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WFRDの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり63.47の安値と65.63の高値で取引されました。
Weatherford International plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
63.47 65.63
1年のレンジ
36.73 95.58
- 以前の終値
- 63.78
- 始値
- 64.76
- 買値
- 65.50
- 買値
- 65.80
- 安値
- 63.47
- 高値
- 65.63
- 出来高
- 2.160 K
- 1日の変化
- 2.70%
- 1ヶ月の変化
- 3.95%
- 6ヶ月の変化
- 22.75%
- 1年の変化
- -22.67%
