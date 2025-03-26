货币 / WFRD
WFRD: Weatherford International plc
64.88 USD 0.74 (1.15%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WFRD汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点63.27和高点65.08进行交易。
关注Weatherford International plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WFRD新闻
- 威瑟福德获得巴西国家石油公司1.47亿美元管道服务合同
- Weatherford wins $147 million tubular services contract from Petrobras
- Weatherford: An Energy Sector Servicer Facing Macro Challenges But Winning New Contracts
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Melius initiates coverage on Weatherford stock with Buy rating
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Weatherford secures MPD services contract for Mexico’s Trion project
- This Texas Instruments Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - MARA Holdings (NASDAQ:MARA), Alector (NASDAQ:ALEC)
- Weatherford International plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WFRD)
- Weatherford International plc (WFRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weatherford shares rise 3% as earnings beat expectations
- Weatherford Q2 2025 presentation: 14% revenue growth, robust margins drive performance
- Weatherford earnings beat by $0.89, revenue topped estimates
- Weatherford (WFRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Weatherford: A High-Margin Cash Machine Still Trading At A Discount (WFRD)
- Weatherford Stock: Upside From Oil And Gas, But Look At Peers (NASDAQ:WFRD)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weatherford Announces Second-Quarter 2025 Conference Call
- Mexico's Pemex payment crisis: suppliers threaten July shutdown
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- This Avery Dennison Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Avery Dennison (NYSE:AVY)
- Weatherford International (WFRD) Stock: Too Cheap (Again) To Ignore
- Paychex Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Worthington Enterprises, GameStop, Cintas And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Cintas (NASDAQ:CTAS)
日范围
63.27 65.08
年范围
36.73 95.58
- 前一天收盘价
- 64.14
- 开盘价
- 63.85
- 卖价
- 64.88
- 买价
- 65.18
- 最低价
- 63.27
- 最高价
- 65.08
- 交易量
- 370
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 2.97%
- 6个月变化
- 21.59%
- 年变化
- -23.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值