통화 / WFRD
WFRD: Weatherford International plc
63.73 USD 1.77 (2.70%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WFRD 환율이 오늘 -2.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.10이고 고가는 65.85이었습니다.
Weatherford International plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFRD News
- 웨더포드, 신용 공여 한도 10억 달러로 확대, 만기 2030년으로 연장
- Weatherford expands credit facility to $1 billion, extends maturity to 2030
- Weatherford, 페트로브라스와 1억 4,700만 달러 규모 계약 체결
- Weatherford wins $147 million tubular services contract from Petrobras
- Weatherford: An Energy Sector Servicer Facing Macro Challenges But Winning New Contracts
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Melius initiates coverage on Weatherford stock with Buy rating
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Weatherford secures MPD services contract for Mexico’s Trion project
- This Texas Instruments Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - MARA Holdings (NASDAQ:MARA), Alector (NASDAQ:ALEC)
- Weatherford International plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WFRD)
- Weatherford International plc (WFRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weatherford shares rise 3% as earnings beat expectations
- Weatherford Q2 2025 presentation: 14% revenue growth, robust margins drive performance
- Weatherford earnings beat by $0.89, revenue topped estimates
- Weatherford (WFRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Weatherford: A High-Margin Cash Machine Still Trading At A Discount (WFRD)
- Weatherford Stock: Upside From Oil And Gas, But Look At Peers (NASDAQ:WFRD)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weatherford Announces Second-Quarter 2025 Conference Call
- Mexico's Pemex payment crisis: suppliers threaten July shutdown
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- This Avery Dennison Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Avery Dennison (NYSE:AVY)
일일 변동 비율
63.10 65.85
년간 변동
36.73 95.58
- 이전 종가
- 65.50
- 시가
- 65.62
- Bid
- 63.73
- Ask
- 64.03
- 저가
- 63.10
- 고가
- 65.85
- 볼륨
- 1.890 K
- 일일 변동
- -2.70%
- 월 변동
- 1.14%
- 6개월 변동
- 19.43%
- 년간 변동율
- -24.76%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K