WFRD: Weatherford International plc
65.50 USD 1.72 (2.70%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WFRD hat sich für heute um 2.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.47 bis zu einem Hoch von 65.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Weatherford International plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WFRD News
- Weatherford erweitert Kreditfazilität auf 1 Milliarde US-Dollar und verlängert Laufzeit bis 2030
- Weatherford expands credit facility to $1 billion, extends maturity to 2030
- Weatherford sichert sich 147-Millionen-Dollar-Auftrag von Petrobras
- Weatherford wins $147 million tubular services contract from Petrobras
- Weatherford: An Energy Sector Servicer Facing Macro Challenges But Winning New Contracts
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Melius initiates coverage on Weatherford stock with Buy rating
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Weatherford secures MPD services contract for Mexico’s Trion project
- This Texas Instruments Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - MARA Holdings (NASDAQ:MARA), Alector (NASDAQ:ALEC)
- Weatherford International plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WFRD)
- Weatherford International plc (WFRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weatherford shares rise 3% as earnings beat expectations
- Weatherford Q2 2025 presentation: 14% revenue growth, robust margins drive performance
- Weatherford earnings beat by $0.89, revenue topped estimates
- Weatherford (WFRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Weatherford: A High-Margin Cash Machine Still Trading At A Discount (WFRD)
- Weatherford Stock: Upside From Oil And Gas, But Look At Peers (NASDAQ:WFRD)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weatherford Announces Second-Quarter 2025 Conference Call
- Mexico's Pemex payment crisis: suppliers threaten July shutdown
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- This Avery Dennison Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Avery Dennison (NYSE:AVY)
Tagesspanne
63.47 65.63
Jahresspanne
36.73 95.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.78
- Eröffnung
- 64.76
- Bid
- 65.50
- Ask
- 65.80
- Tief
- 63.47
- Hoch
- 65.63
- Volumen
- 2.160 K
- Tagesänderung
- 2.70%
- Monatsänderung
- 3.95%
- 6-Monatsänderung
- 22.75%
- Jahresänderung
- -22.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K