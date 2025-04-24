Devises / WFRD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WFRD: Weatherford International plc
63.73 USD 1.77 (2.70%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WFRD a changé de -2.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.10 et à un maximum de 65.85.
Suivez la dynamique Weatherford International plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFRD Nouvelles
- Weatherford augmente sa facilité de crédit à 1 milliard $ et prolonge l’échéance jusqu’en 2030
- Weatherford expands credit facility to $1 billion, extends maturity to 2030
- Weatherford remporte un contrat de services tubulaires de 147 millions $ avec Petrobras
- Weatherford wins $147 million tubular services contract from Petrobras
- Weatherford: An Energy Sector Servicer Facing Macro Challenges But Winning New Contracts
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Melius initiates coverage on Weatherford stock with Buy rating
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Weatherford secures MPD services contract for Mexico’s Trion project
- This Texas Instruments Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - MARA Holdings (NASDAQ:MARA), Alector (NASDAQ:ALEC)
- Weatherford International plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WFRD)
- Weatherford International plc (WFRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weatherford shares rise 3% as earnings beat expectations
- Weatherford Q2 2025 presentation: 14% revenue growth, robust margins drive performance
- Weatherford earnings beat by $0.89, revenue topped estimates
- Weatherford (WFRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Weatherford: A High-Margin Cash Machine Still Trading At A Discount (WFRD)
- Weatherford Stock: Upside From Oil And Gas, But Look At Peers (NASDAQ:WFRD)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weatherford Announces Second-Quarter 2025 Conference Call
- Mexico's Pemex payment crisis: suppliers threaten July shutdown
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- This Avery Dennison Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Avery Dennison (NYSE:AVY)
Range quotidien
63.10 65.85
Range Annuel
36.73 95.58
- Clôture Précédente
- 65.50
- Ouverture
- 65.62
- Bid
- 63.73
- Ask
- 64.03
- Plus Bas
- 63.10
- Plus Haut
- 65.85
- Volume
- 1.890 K
- Changement quotidien
- -2.70%
- Changement Mensuel
- 1.14%
- Changement à 6 Mois
- 19.43%
- Changement Annuel
- -24.76%
20 septembre, samedi