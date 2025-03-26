КотировкиРазделы
WFRD
WFRD: Weatherford International plc

64.14 USD 2.74 (4.46%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFRD за сегодня изменился на 4.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.64, а максимальная — 64.30.

Следите за динамикой Weatherford International plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WFRD

Дневной диапазон
61.64 64.30
Годовой диапазон
36.73 95.58
Предыдущее закрытие
61.40
Open
61.88
Bid
64.14
Ask
64.44
Low
61.64
High
64.30
Объем
1.388 K
Дневное изменение
4.46%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
20.20%
Годовое изменение
-24.27%
