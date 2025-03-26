Валюты / WFRD
WFRD: Weatherford International plc
64.14 USD 2.74 (4.46%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WFRD за сегодня изменился на 4.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.64, а максимальная — 64.30.
Следите за динамикой Weatherford International plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WFRD
- Weatherford заключает контракт на трубные услуги с Petrobras на $147 миллионов
- Weatherford wins $147 million tubular services contract from Petrobras
- Weatherford: An Energy Sector Servicer Facing Macro Challenges But Winning New Contracts
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Melius initiates coverage on Weatherford stock with Buy rating
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Weatherford secures MPD services contract for Mexico’s Trion project
- This Texas Instruments Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - MARA Holdings (NASDAQ:MARA), Alector (NASDAQ:ALEC)
- Weatherford International plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WFRD)
- Weatherford International plc (WFRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weatherford shares rise 3% as earnings beat expectations
- Weatherford Q2 2025 presentation: 14% revenue growth, robust margins drive performance
- Weatherford earnings beat by $0.89, revenue topped estimates
- Weatherford (WFRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Weatherford: A High-Margin Cash Machine Still Trading At A Discount (WFRD)
- Weatherford Stock: Upside From Oil And Gas, But Look At Peers (NASDAQ:WFRD)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weatherford Announces Second-Quarter 2025 Conference Call
- Mexico's Pemex payment crisis: suppliers threaten July shutdown
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- This Avery Dennison Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Avery Dennison (NYSE:AVY)
- Weatherford International (WFRD) Stock: Too Cheap (Again) To Ignore
- Paychex Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Worthington Enterprises, GameStop, Cintas And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Cintas (NASDAQ:CTAS)
Дневной диапазон
61.64 64.30
Годовой диапазон
36.73 95.58
- Предыдущее закрытие
- 61.40
- Open
- 61.88
- Bid
- 64.14
- Ask
- 64.44
- Low
- 61.64
- High
- 64.30
- Объем
- 1.388 K
- Дневное изменение
- 4.46%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 20.20%
- Годовое изменение
- -24.27%
