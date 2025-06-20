FiyatlarBölümler
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr

57.41 USD 0.58 (1.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WF fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.18 ve Yüksek fiyatı olarak 57.56 aralığında işlem gördü.

Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
57.18 57.56
Yıllık aralık
29.44 57.97
Önceki kapanış
56.83
Açılış
57.18
Satış
57.41
Alış
57.71
Düşük
57.18
Yüksek
57.56
Hacim
49
Günlük değişim
1.02%
Aylık değişim
7.31%
6 aylık değişim
71.17%
Yıllık değişim
60.68%
21 Eylül, Pazar