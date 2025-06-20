Dövizler / WF
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
57.41 USD 0.58 (1.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WF fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.18 ve Yüksek fiyatı olarak 57.56 aralığında işlem gördü.
Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
57.18 57.56
Yıllık aralık
29.44 57.97
- Önceki kapanış
- 56.83
- Açılış
- 57.18
- Satış
- 57.41
- Alış
- 57.71
- Düşük
- 57.18
- Yüksek
- 57.56
- Hacim
- 49
- Günlük değişim
- 1.02%
- Aylık değişim
- 7.31%
- 6 aylık değişim
- 71.17%
- Yıllık değişim
- 60.68%
21 Eylül, Pazar