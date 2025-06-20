通貨 / WF
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
56.83 USD 0.15 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WFの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり56.14の安値と57.21の高値で取引されました。
Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each reprダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
56.14 57.21
1年のレンジ
29.44 57.97
- 以前の終値
- 56.98
- 始値
- 56.86
- 買値
- 56.83
- 買値
- 57.13
- 安値
- 56.14
- 高値
- 57.21
- 出来高
- 114
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- 6.22%
- 6ヶ月の変化
- 69.44%
- 1年の変化
- 59.05%
