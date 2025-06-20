Moedas / WF
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
56.98 USD 0.62 (1.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WF para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.80 e o mais alto foi 57.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
56.80 57.27
Faixa anual
29.44 57.97
- Fechamento anterior
- 57.60
- Open
- 56.92
- Bid
- 56.98
- Ask
- 57.28
- Low
- 56.80
- High
- 57.27
- Volume
- 68
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- 6.50%
- Mudança de 6 meses
- 69.89%
- Mudança anual
- 59.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh