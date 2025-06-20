Divisas / WF
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
56.98 USD 0.62 (1.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WF de hoy ha cambiado un -1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.80, mientras que el máximo ha alcanzado 57.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WF News
Rango diario
56.80 57.27
Rango anual
29.44 57.97
- Cierres anteriores
- 57.60
- Open
- 56.92
- Bid
- 56.98
- Ask
- 57.28
- Low
- 56.80
- High
- 57.27
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- -1.08%
- Cambio mensual
- 6.50%
- Cambio a 6 meses
- 69.89%
- Cambio anual
- 59.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B