Валюты / WF
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
57.60 USD 0.42 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WF за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.40, а максимальная — 57.79.
Следите за динамикой Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
57.40 57.79
Годовой диапазон
29.44 57.97
- Предыдущее закрытие
- 57.18
- Open
- 57.76
- Bid
- 57.60
- Ask
- 57.90
- Low
- 57.40
- High
- 57.79
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 7.66%
- 6-месячное изменение
- 71.74%
- Годовое изменение
- 61.21%
