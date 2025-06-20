Valute / WF
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
57.41 USD 0.58 (1.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WF ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.18 e ad un massimo di 57.56.
Segui le dinamiche di Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
57.18 57.56
Intervallo Annuale
29.44 57.97
- Chiusura Precedente
- 56.83
- Apertura
- 57.18
- Bid
- 57.41
- Ask
- 57.71
- Minimo
- 57.18
- Massimo
- 57.56
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- 1.02%
- Variazione Mensile
- 7.31%
- Variazione Semestrale
- 71.17%
- Variazione Annuale
- 60.68%
20 settembre, sabato