WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
56.83 USD 0.15 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WF hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.14 bis zu einem Hoch von 57.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.14 57.21
Jahresspanne
29.44 57.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.98
- Eröffnung
- 56.45
- Bid
- 56.83
- Ask
- 57.13
- Tief
- 56.14
- Hoch
- 57.21
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 6.22%
- 6-Monatsänderung
- 69.44%
- Jahresänderung
- 59.05%
