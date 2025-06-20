KurseKategorien
Währungen / WF
Zurück zum Aktien

WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr

56.83 USD 0.15 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WF hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.14 bis zu einem Hoch von 57.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

WF News

Tagesspanne
56.14 57.21
Jahresspanne
29.44 57.97
Vorheriger Schlusskurs
56.98
Eröffnung
56.45
Bid
56.83
Ask
57.13
Tief
56.14
Hoch
57.21
Volumen
116
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
6.22%
6-Monatsänderung
69.44%
Jahresänderung
59.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K