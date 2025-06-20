Devises / WF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr
57.41 USD 0.58 (1.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WF a changé de 1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.18 et à un maximum de 57.56.
Suivez la dynamique Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WF Nouvelles
- This is Why Woori Bank (WF) is a Great Dividend Stock
- WF vs. ITUB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing KB Financial Group (KB) Right Now?
- WF vs. CM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio Q2 2025 Commentary
- Woori Bank (WF) Could Be a Great Choice
- Woori Financial earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- WF or CM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Woori Financial Group Inc. (WF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Woori Financial Stock: Poised To Ride Korea’s Post-Election Tailwinds (NYSE:WF)
Range quotidien
57.18 57.56
Range Annuel
29.44 57.97
- Clôture Précédente
- 56.83
- Ouverture
- 57.18
- Bid
- 57.41
- Ask
- 57.71
- Plus Bas
- 57.18
- Plus Haut
- 57.56
- Volume
- 49
- Changement quotidien
- 1.02%
- Changement Mensuel
- 7.31%
- Changement à 6 Mois
- 71.17%
- Changement Annuel
- 60.68%
20 septembre, samedi