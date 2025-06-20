CotationsSections
Devises / WF
Retour à Actions

WF: Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr

57.41 USD 0.58 (1.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WF a changé de 1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.18 et à un maximum de 57.56.

Suivez la dynamique Woori Financial Group Inc American Depositary Shares (each repr. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WF Nouvelles

Range quotidien
57.18 57.56
Range Annuel
29.44 57.97
Clôture Précédente
56.83
Ouverture
57.18
Bid
57.41
Ask
57.71
Plus Bas
57.18
Plus Haut
57.56
Volume
49
Changement quotidien
1.02%
Changement Mensuel
7.31%
Changement à 6 Mois
71.17%
Changement Annuel
60.68%
20 septembre, samedi