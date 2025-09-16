Dövizler / WDC
WDC: Western Digital Corporation
106.63 USD 1.48 (1.41%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WDC fiyatı bugün 1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.32 ve Yüksek fiyatı olarak 107.18 aralığında işlem gördü.
Western Digital Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WDC haberleri
- Micron Technology to Report Q4 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Seagate Technology hissesi 219,68 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Hard Drives Are Making an AI Comeback. Yes, Hard Drives.
- Mizuho, Western Digital için hedef fiyatı 87 dolardan 120 dolara yükseltti
- Mizuho, güçlü yapay zeka kaynaklı talep nedeniyle Seagate hisse fiyat hedefini 245 dolara yükseltti
- Western Digital stock price target raised to $120 from $87 at Mizuho
- Mizuho raises Seagate stock price target to $245 on strong AI-driven demand
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- Western Digital hisseleri 103,99 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Western Digital stock hits 52-week high at $103.99
- Why Western Digital (WDC) Dipped More Than Broader Market Today
- Yapay Zeka Devriminde Öne Çıkacak En İyi BT Donanım Hisseleri: Bernstein
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Benchmark, Western Digital için hedef fiyatı 85 dolardan 115 dolara yükseltti
- Western Digital stock price target raised to $115 from $85 at Benchmark
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Western Digital (WDC): Should You Buy?
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Bernstein SocGen, Western Digital hissesini Piyasa Performansı ile takibe aldı
- Bernstein SocGen, HAMR teknolojisi nedeniyle Seagate hissesini Outperform ile başlattı
- Bernstein SocGen initiates Western Digital stock with Market Perform
21 Eylül, Pazar