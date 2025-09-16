FiyatlarBölümler
Dövizler / WDC
WDC: Western Digital Corporation

106.63 USD 1.48 (1.41%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WDC fiyatı bugün 1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.32 ve Yüksek fiyatı olarak 107.18 aralığında işlem gördü.

Western Digital Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
105.32 107.18
Yıllık aralık
28.83 107.18
Önceki kapanış
105.15
Açılış
105.59
Satış
106.63
Alış
106.93
Düşük
105.32
Yüksek
107.18
Hacim
15.824 K
Günlük değişim
1.41%
Aylık değişim
35.82%
6 aylık değişim
165.38%
Yıllık değişim
56.60%
