통화 / WDC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WDC: Western Digital Corporation
106.63 USD 1.48 (1.41%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WDC 환율이 오늘 1.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 105.32이고 고가는 107.18이었습니다.
Western Digital Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDC News
- Micron Technology to Report Q4 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- 씨게이트, 사상 최고치 219.68 USD 기록
- Hard Drives Are Making an AI Comeback. Yes, Hard Drives.
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- 웨스턴 디지털, 목표 주가 120달러로 상향 - Mizuho
- 미주호, AI 수요 강세에 씨게이트 목표가 245달러로 상향
- Western Digital stock price target raised to $120 from $87 at Mizuho
- Mizuho raises Seagate stock price target to $245 on strong AI-driven demand
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- 웨스턴 디지털, 주당 $103.99로 52주 최고치 경신
- Western Digital stock hits 52-week high at $103.99
- Why Western Digital (WDC) Dipped More Than Broader Market Today
- IT 하드웨어, 인텔리전스 혁명 주도 전망: 번스타인
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- 웨스턴 디지털 목표가, 벤치마크서 115달러로 상향
- Western Digital stock price target raised to $115 from $85 at Benchmark
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Western Digital (WDC): Should You Buy?
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- 베른스타인 소시에테 제네랄, 웨스턴 디지털에 ’시장 수익률’ 제시
- 씨게이트, HAMR 기술력에 힘입어 Bernstein SocGen ’Outperform’ 등급 개시
- Bernstein SocGen initiates Western Digital stock with Market Perform
일일 변동 비율
105.32 107.18
년간 변동
28.83 107.18
- 이전 종가
- 105.15
- 시가
- 105.59
- Bid
- 106.63
- Ask
- 106.93
- 저가
- 105.32
- 고가
- 107.18
- 볼륨
- 15.824 K
- 일일 변동
- 1.41%
- 월 변동
- 35.82%
- 6개월 변동
- 165.38%
- 년간 변동율
- 56.60%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K