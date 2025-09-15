Währungen / WDC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WDC: Western Digital Corporation
105.15 USD 4.21 (4.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WDC hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.00 bis zu einem Hoch von 106.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Western Digital Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDC News
- Hard Drives Are Making an AI Comeback. Yes, Hard Drives.
- Mizuho hebt Seagate-Kursziel wegen starker KI-Nachfrage auf 245 US-Dollar an
- Western Digital stock price target raised to $120 from $87 at Mizuho
- Mizuho raises Seagate stock price target to $245 on strong AI-driven demand
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- Western Digital: Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 103,99 US-Dollar
- Western Digital stock hits 52-week high at $103.99
- Why Western Digital (WDC) Dipped More Than Broader Market Today
- Bernstein: Diese IT-Hardware-Aktien führen die ’Intelligence Revolution’ an
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Western Digital: Benchmark hebt Kursziel auf 115 US-Dollar an
- Western Digital stock price target raised to $115 from $85 at Benchmark
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Western Digital (WDC): Should You Buy?
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Bernstein SocGen startet Coverage für Seagate mit "Outperform" dank HAMR-Technologie
- Bernstein SocGen initiates Western Digital stock with Market Perform
- Bernstein SocGen initiates Seagate stock with Outperform rating on HAMR tech
- Insider-Verkauf bei Seagate Technologie: Vorstand stößt Aktien im Wert von 3 Mio. US-Dollar ab
- Seagate Technology: EVP Morris sells shares worth $3m
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Lindsay Corporation holt CIO von GE HealthCare in den Verwaltungsrat
Tagesspanne
102.00 106.11
Jahresspanne
28.83 106.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.94
- Eröffnung
- 102.45
- Bid
- 105.15
- Ask
- 105.45
- Tief
- 102.00
- Hoch
- 106.11
- Volumen
- 21.934 K
- Tagesänderung
- 4.17%
- Monatsänderung
- 33.93%
- 6-Monatsänderung
- 161.70%
- Jahresänderung
- 54.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K