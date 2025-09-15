KurseKategorien
Währungen / WDC
Zurück zum Aktien

WDC: Western Digital Corporation

105.15 USD 4.21 (4.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WDC hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.00 bis zu einem Hoch von 106.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Western Digital Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WDC News

Tagesspanne
102.00 106.11
Jahresspanne
28.83 106.11
Vorheriger Schlusskurs
100.94
Eröffnung
102.45
Bid
105.15
Ask
105.45
Tief
102.00
Hoch
106.11
Volumen
21.934 K
Tagesänderung
4.17%
Monatsänderung
33.93%
6-Monatsänderung
161.70%
Jahresänderung
54.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K