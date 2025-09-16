Devises / WDC
WDC: Western Digital Corporation
106.63 USD 1.48 (1.41%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WDC a changé de 1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.32 et à un maximum de 107.18.
Suivez la dynamique Western Digital Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WDC Nouvelles
- Micron Technology to Report Q4 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- L’action de Seagate Technology atteint un niveau record à 219,68 USD
- Hard Drives Are Making an AI Comeback. Yes, Hard Drives.
- Objectif de cours de Western Digital relevé à 120€ de 87€ chez Mizuho
- Mizuho relève l’objectif de cours de Seagate à 245€ face à la forte demande liée à l’IA
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- L’action Western Digital atteint un plus haut de 52 semaines à 103,99$
- Why Western Digital (WDC) Dipped More Than Broader Market Today
- Les meilleures actions de matériel informatique prêtes à mener la révolution de l’intelligence : Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- L’objectif de prix de l’action Western Digital relevé à 115€ de 85€ par Benchmark
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Western Digital (WDC): Should You Buy?
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Bernstein SocGen initie la couverture de Western Digital avec une note Neutre
- Bernstein SocGen initie la couverture de Seagate avec une recommandation Surperformance
Range quotidien
105.32 107.18
Range Annuel
28.83 107.18
- Clôture Précédente
- 105.15
- Ouverture
- 105.59
- Bid
- 106.63
- Ask
- 106.93
- Plus Bas
- 105.32
- Plus Haut
- 107.18
- Volume
- 15.824 K
- Changement quotidien
- 1.41%
- Changement Mensuel
- 35.82%
- Changement à 6 Mois
- 165.38%
- Changement Annuel
- 56.60%
20 septembre, samedi