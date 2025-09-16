CotationsSections
WDC
WDC: Western Digital Corporation

106.63 USD 1.48 (1.41%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WDC a changé de 1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.32 et à un maximum de 107.18.

Suivez la dynamique Western Digital Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
105.32 107.18
Range Annuel
28.83 107.18
Clôture Précédente
105.15
Ouverture
105.59
Bid
106.63
Ask
106.93
Plus Bas
105.32
Plus Haut
107.18
Volume
15.824 K
Changement quotidien
1.41%
Changement Mensuel
35.82%
Changement à 6 Mois
165.38%
Changement Annuel
56.60%
