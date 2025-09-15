通貨 / WDC
WDC: Western Digital Corporation
105.15 USD 4.21 (4.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WDCの今日の為替レートは、4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり102.00の安値と106.11の高値で取引されました。
Western Digital Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WDC News
- ミズホ、ウエスタン・デジタルの株価目標を87ドルから120ドルに引き上げ
- みずほ、AIによる強い需要を背景にシーゲイトの株価目標を245ドルに引き上げ
- Western Digital stock price target raised to $120 from $87 at Mizuho
- Mizuho raises Seagate stock price target to $245 on strong AI-driven demand
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- ウエスタンデジタル株、52週高値の103.99ドルを記録
- Western Digital stock hits 52-week high at $103.99
- Why Western Digital (WDC) Dipped More Than Broader Market Today
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- ベンチマーク社、ウエスタンデジタルの目標株価を85ドルから115ドルに引き上げ
- Western Digital stock price target raised to $115 from $85 at Benchmark
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Western Digital (WDC): Should You Buy?
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル、ウエスタン・デジタル株を「マーケット・パフォーム」で開始
- バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル、HAMR技術を評価しシーゲイト株を「アウトパフォーム」で開始
- Bernstein SocGen initiates Western Digital stock with Market Perform
- Bernstein SocGen initiates Seagate stock with Outperform rating on HAMR tech
- 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感
- Seagate Technology: EVP Morris sells shares worth $3m
- 米国株式市場は上昇、米中通商交渉の進展を好感（15日）
- NY株式：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
1日のレンジ
102.00 106.11
1年のレンジ
28.83 106.11
- 以前の終値
- 100.94
- 始値
- 102.45
- 買値
- 105.15
- 買値
- 105.45
- 安値
- 102.00
- 高値
- 106.11
- 出来高
- 21.934 K
- 1日の変化
- 4.17%
- 1ヶ月の変化
- 33.93%
- 6ヶ月の変化
- 161.70%
- 1年の変化
- 54.43%
