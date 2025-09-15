クォートセクション
通貨 / WDC
WDC: Western Digital Corporation

105.15 USD 4.21 (4.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WDCの今日の為替レートは、4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり102.00の安値と106.11の高値で取引されました。

Western Digital Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
102.00 106.11
1年のレンジ
28.83 106.11
以前の終値
100.94
始値
102.45
買値
105.15
買値
105.45
安値
102.00
高値
106.11
出来高
21.934 K
1日の変化
4.17%
1ヶ月の変化
33.93%
6ヶ月の変化
161.70%
1年の変化
54.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K