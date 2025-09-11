Moedas / WDC
WDC: Western Digital Corporation
100.94 USD 2.15 (2.09%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WDC para hoje mudou para -2.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.72 e o mais alto foi 102.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Western Digital Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
99.72 102.39
Faixa anual
28.83 103.96
- Fechamento anterior
- 103.09
- Open
- 102.22
- Bid
- 100.94
- Ask
- 101.24
- Low
- 99.72
- High
- 102.39
- Volume
- 22.858 K
- Mudança diária
- -2.09%
- Mudança mensal
- 28.57%
- Mudança de 6 meses
- 151.22%
- Mudança anual
- 48.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh