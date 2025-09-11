Валюты / WDC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WDC: Western Digital Corporation
103.09 USD 0.70 (0.68%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WDC за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.43, а максимальная — 103.96.
Следите за динамикой Western Digital Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WDC
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Benchmark повысил целевую цену акций Western Digital до $115 с $85
- Western Digital stock price target raised to $115 from $85 at Benchmark
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Western Digital (WDC): Should You Buy?
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Bernstein SocGen начинает освещение акций Western Digital с рейтингом "Market Perform"
- Bernstein SocGen начинает покрытие акций Seagate с рейтингом "Выше рынка" благодаря технологии HAMR
- Bernstein SocGen initiates Western Digital stock with Market Perform
- Bernstein SocGen initiates Seagate stock with Outperform rating on HAMR tech
- Seagate Technology: EVP Morris sells shares worth $3m
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,11%
- Time To Count Profits - Sandisk Isn't The Next Micron (NASDAQ:SNDK)
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Micron Stock Leads The Memory Storage Group Higher As AI Demand Surges
- Акции Seagate Technology достигли исторического максимума в $193,9
- Акции Lam Research достигли 52-недельного максимума в $108,35
- Barclays повышает целевые цены для Seagate и Western Digital на фоне улучшения перспектив HDD
- Barclays ups price targets for Seagate, Western Digital on improved HDD outlook
- Western Digital Corporation (WDC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Акции Micron растут после повышения целевой цены Citi перед отчетом
- Micron stock rises as Citi boosts price target ahead of earnings
Дневной диапазон
101.43 103.96
Годовой диапазон
28.83 103.96
- Предыдущее закрытие
- 102.39
- Open
- 102.60
- Bid
- 103.09
- Ask
- 103.39
- Low
- 101.43
- High
- 103.96
- Объем
- 21.734 K
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 31.31%
- 6-месячное изменение
- 156.57%
- Годовое изменение
- 51.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.