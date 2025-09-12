Divisas / WDC
WDC: Western Digital Corporation
100.94 USD 2.15 (2.09%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WDC de hoy ha cambiado un -2.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.72, mientras que el máximo ha alcanzado 102.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Western Digital Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WDC News
- Why Western Digital (WDC) Dipped More Than Broader Market Today
- Principales acciones de hardware informático listas para liderar la revolución
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Benchmark eleva precio objetivo de Western Digital a $115 desde $85
- Western Digital stock price target raised to $115 from $85 at Benchmark
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Western Digital (WDC): Should You Buy?
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Bernstein SocGen inicia cobertura de Western Digital con calificación neutral
- Bernstein SocGen inicia cobertura de Seagate con calificación de Mejor Rendimiento por tecnología HAMR
- Bernstein SocGen initiates Seagate stock with Outperform rating on HAMR tech
- Seagate Technology: EVP Morris sells shares worth $3m
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Lindsay Corporation nombra a CIO de GE HealthCare a su junta directiva
- Time To Count Profits - Sandisk Isn't The Next Micron (NASDAQ:SNDK)
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
Rango diario
99.72 102.39
Rango anual
28.83 103.96
- Cierres anteriores
- 103.09
- Open
- 102.22
- Bid
- 100.94
- Ask
- 101.24
- Low
- 99.72
- High
- 102.39
- Volumen
- 22.858 K
- Cambio diario
- -2.09%
- Cambio mensual
- 28.57%
- Cambio a 6 meses
- 151.22%
- Cambio anual
- 48.24%
