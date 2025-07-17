Dövizler / WAL
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)
91.03 USD 0.49 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WAL fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.47 ve Yüksek fiyatı olarak 92.09 aralığında işlem gördü.
Western Alliance Bancorporation (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
90.47 92.09
Yıllık aralık
57.05 98.10
- Önceki kapanış
- 91.52
- Açılış
- 91.40
- Satış
- 91.03
- Alış
- 91.33
- Düşük
- 90.47
- Yüksek
- 92.09
- Hacim
- 2.564 K
- Günlük değişim
- -0.54%
- Aylık değişim
- 4.31%
- 6 aylık değişim
- 19.76%
- Yıllık değişim
- 7.02%
21 Eylül, Pazar