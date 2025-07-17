FiyatlarBölümler
Dövizler / WAL
Geri dön - Hisse senetleri

WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)

91.03 USD 0.49 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WAL fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.47 ve Yüksek fiyatı olarak 92.09 aralığında işlem gördü.

Western Alliance Bancorporation (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WAL haberleri

Günlük aralık
90.47 92.09
Yıllık aralık
57.05 98.10
Önceki kapanış
91.52
Açılış
91.40
Satış
91.03
Alış
91.33
Düşük
90.47
Yüksek
92.09
Hacim
2.564 K
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
4.31%
6 aylık değişim
19.76%
Yıllık değişim
7.02%
21 Eylül, Pazar