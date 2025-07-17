Moedas / WAL
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)
89.60 USD 0.72 (0.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WAL para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.78 e o mais alto foi 89.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Western Alliance Bancorporation (DE). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
88.78 89.82
Faixa anual
57.05 98.10
- Fechamento anterior
- 88.88
- Open
- 89.17
- Bid
- 89.60
- Ask
- 89.90
- Low
- 88.78
- High
- 89.82
- Volume
- 77
- Mudança diária
- 0.81%
- Mudança mensal
- 2.67%
- Mudança de 6 meses
- 17.88%
- Mudança anual
- 5.34%
