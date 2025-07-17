통화 / WAL
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)
91.03 USD 0.49 (0.54%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WAL 환율이 오늘 -0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 90.47이고 고가는 92.09이었습니다.
Western Alliance Bancorporation (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WAL News
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- KBW, Western Alliance 투자의견 ’아웃퍼폼’ 유지, 목표가 $95
- Western Alliance stock rating reiterated at Outperform by KBW, $95 target
- 웨스턴 얼라이언스, 3억 달러 자사주 매입 발표
- Western Alliance Bancorporation announces $300 million share buyback
- GBank Financial Holdings names Ed Nigro as CEO following Sullivan’s planned departure
- Western Alliance Bank names Jake Smith as director in public finance group
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SUI Set Up For Another Leg? Analyst Forecasts $10 Target For Potential Breakout
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Western Alliance: Solid Growth, Strong NII Gives Upside Potential (NYSE:WAL)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Western Alliance After Q2 Results - Western Alliance (NYSE:WAL)
- Western Alliance stock price target lowered to $93 from $96 at Truist Securities
- Western Alliance shares dip despite DA Davidson price target raise to $98
- Western Alliance Bancorporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WAL)
- Western Alliance Bancorporation (WAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Western Alliance beats Q2 2025 earnings forecast
- Western Alliance stock price target raised to $105 from $100 at Jefferies
- Western Alliance stock rating reiterated as Buy by DA Davidson
- Western Alliance Q2 2025 slides: EPS jumps 15.6% as bank rebounds from Q1 revenue miss
- Western Alliance Stock: Solid Q2 But Reserve Concerns Remain (NYSE:WAL)
- Western Alliance (WAL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Western Alliance Bancorporation announces CFO transition plan
- Western Alliance shares rise as Q2 earnings top estimates
일일 변동 비율
90.47 92.09
년간 변동
57.05 98.10
- 이전 종가
- 91.52
- 시가
- 91.40
- Bid
- 91.03
- Ask
- 91.33
- 저가
- 90.47
- 고가
- 92.09
- 볼륨
- 2.564 K
- 일일 변동
- -0.54%
- 월 변동
- 4.31%
- 6개월 변동
- 19.76%
- 년간 변동율
- 7.02%
