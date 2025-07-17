Devises / WAL
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)
91.03 USD 0.49 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WAL a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.47 et à un maximum de 92.09.
Suivez la dynamique Western Alliance Bancorporation (DE). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WAL Nouvelles
Range quotidien
90.47 92.09
Range Annuel
57.05 98.10
- Clôture Précédente
- 91.52
- Ouverture
- 91.40
- Bid
- 91.03
- Ask
- 91.33
- Plus Bas
- 90.47
- Plus Haut
- 92.09
- Volume
- 2.564 K
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 4.31%
- Changement à 6 Mois
- 19.76%
- Changement Annuel
- 7.02%
20 septembre, samedi