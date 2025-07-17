Währungen / WAL
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)
91.52 USD 2.64 (2.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WAL hat sich für heute um 2.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.78 bis zu einem Hoch von 92.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Western Alliance Bancorporation (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAL News
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- KBW bestätigt "Outperform"-Rating für Western Alliance und Kursziel von 95 US-Dollar
- Western Alliance stock rating reiterated at Outperform by KBW, $95 target
- Western Alliance Bancorporation kündigt Aktienrückkauf über 300 Mio. US-Dollar an
- Western Alliance Bancorporation announces $300 million share buyback
- GBank Financial Holdings names Ed Nigro as CEO following Sullivan’s planned departure
- Western Alliance Bank names Jake Smith as director in public finance group
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SUI Set Up For Another Leg? Analyst Forecasts $10 Target For Potential Breakout
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Western Alliance: Solid Growth, Strong NII Gives Upside Potential (NYSE:WAL)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Western Alliance After Q2 Results - Western Alliance (NYSE:WAL)
- Western Alliance stock price target lowered to $93 from $96 at Truist Securities
- Western Alliance shares dip despite DA Davidson price target raise to $98
- Western Alliance Bancorporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WAL)
- Western Alliance Bancorporation (WAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Western Alliance beats Q2 2025 earnings forecast
- Western Alliance stock price target raised to $105 from $100 at Jefferies
- Western Alliance stock rating reiterated as Buy by DA Davidson
- Western Alliance Q2 2025 slides: EPS jumps 15.6% as bank rebounds from Q1 revenue miss
- Western Alliance Stock: Solid Q2 But Reserve Concerns Remain (NYSE:WAL)
- Western Alliance (WAL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Western Alliance Bancorporation announces CFO transition plan
- Western Alliance shares rise as Q2 earnings top estimates
Tagesspanne
88.78 92.20
Jahresspanne
57.05 98.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.88
- Eröffnung
- 89.17
- Bid
- 91.52
- Ask
- 91.82
- Tief
- 88.78
- Hoch
- 92.20
- Volumen
- 3.650 K
- Tagesänderung
- 2.97%
- Monatsänderung
- 4.87%
- 6-Monatsänderung
- 20.41%
- Jahresänderung
- 7.59%
