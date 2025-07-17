KurseKategorien
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)

91.52 USD 2.64 (2.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WAL hat sich für heute um 2.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.78 bis zu einem Hoch von 92.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Western Alliance Bancorporation (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
88.78 92.20
Jahresspanne
57.05 98.10
Vorheriger Schlusskurs
88.88
Eröffnung
89.17
Bid
91.52
Ask
91.82
Tief
88.78
Hoch
92.20
Volumen
3.650 K
Tagesänderung
2.97%
Monatsänderung
4.87%
6-Monatsänderung
20.41%
Jahresänderung
7.59%
